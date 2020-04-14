«В Венеции за выход из дома могут посадить в тюрьму»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Лидию Федосееву-Шукшину отвергает семья»
Лера Кудрявцева

Ирина Безрукова предложила подписчикам делиться рецептами красоты

Актриса также сама рассказала, как поддерживать кожу в тонусе.

Ирина Безрукова предложила подписчикам делиться рецептами красоты
Ирина Безрукова. Фото: https://www.instagram.com/irina_bezrukova_official/

Ирина Безрукова поделилась методом, который помогает ей поддерживать кожу в тонусе. Актриса советует заморозить в форме для льда отвар ромашки, чая мате или измельченных листьев падуба парагвайского. Умываться кубиками льда нужно утром. Звезда утверждает, что холод бодрит и оказывает эффект лифтинга на лицо.

«Я завариваю чай, который от рождения и до самой старости пьют аргентинцы, — мате или парагвайский чай, это измельченные листья падуба парагвайского», — написала актриса.

Актриса предложила подписчикам поделиться своими рецептами красоты.

«Я делала с ромашкой», «Я влюбилась в вас. Вы такая красивая, такая нежная», «Очень нравится маска из кашицы спирулины», — ответили Ирине поклонники.

Звезда всегда восхищала свою аудиторию внешностью и не скрывала способов, которые помогают ей поддерживать себя в форме.

Тэги

Актрисазвездные секреты красотыИрина Безрукова
Loading...