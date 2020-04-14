«Ей стало лучше»: Разин рассказал о состоянии госпитализированной Булановой

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram рассказал о состоянии певицы Татьяны Булановой. Напомним, что несколько дней назад звезда резко почувствовал себя плохо. В предынсультном состоянии ее доставили в клинику. Сейчас, судя по всему, опасность миновала.

«Хорошие новости приходят из Санкт-Петербурга. Татьяна Буланова на связи, ей стало лучше. Она находится сейчас в лучшем кардиологическом центре Санкт-Петербурга, и врачи делают все возможное, чтобы как можно быстрее Таня вернулась в строй». Андрей Разин

Также Андрей Разин пожелал Татьяне Булановой как можно скорее вернуться, как он выразился, в сообщество артистов. Он верит, что все обойдется и звезда в самое ближайшее время поправится. В данной ситуации, как он сказал, самое главное — это здоровье исполнительницы.

Ранее Андрей Разин рассказывал, что в конце восьмидесятых годов помогал Булановой делать первые творческие шаги на сцене. Они дружат много лет.