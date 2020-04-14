«Бывают забавные предложения»: Михалкова заговорила о «подкатах» в соцсети

Экс-супруга режиссера фильма «Жара» — 33-летняя Надежда Михалкова — в недавнем интервью объяснила, почему она крайне редко рассказывает о личной жизни. По словам знаменитости, она уже давно пришла к мнению, что когда ты делишься чем-то с прессой, потом это становится достоянием общественности с каким-то «пошлым смыслом».

Именно по этой причине дочка Никиты Сергеевича предпочитает игнорировать вопросы журналистов, относительно ее детей и близких. Однако если у актрисы возникает желание поговорить на чистоту, она может позволить себе приоткрыть завесу тайны, высказавшись о каких-то частных аспектах жизни. Но вдаваться в подробности Михалкова не готова.

Не так давно Надежда вспомнила, как развивался ее роман с Резо Гигинеишвили. По словам девушки, тогда многие писали, что она якобы увела режиссера из семьи. Ко всему прочему, в СМИ муссировались слухи о том, что папа актрисы якобы не принял зятя в семью. Все эти истории, как утверждает Михалкова, не больше, чем обычные сказки и небылицы.

Напомним, что в браке с Резо актриса родила двоих детей — дочку Нину, в мае девочке исполнится девять лет, и сына Ваню, ему шесть лет.

Делясь редкими комментариями относительно личной жизни, Надежда подметила, что довольна часто сталкивается с «подкатами» в соцсети. Однако к предложениям такого рода наследница именитой фамилии относится скептически и с некоторой долей юмора.