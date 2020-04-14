Михаил Боярский заявил, что «Зенит» надо досрочно признать чемпионом страны

Актер Михаил Боярский заявил, что футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга, за который он болеет уже на протяжении многих лет, следует досрочно признать чемпионом страны. Отметим, что команда с берегов Невы уверенно лидирует в российском первенстве за восемь туров до его окончания. «Зенит» на девять очков опережает московский «Локомотив» и «Краснодар».

«Я не сомневаюсь в том, что «Зенит» будет чемпионом. Считаю, что признать «Зенит» чемпионом необходимо, учитывая то, в какие обстоятельства попал мировой спорт». Михаил Боярский

По словам актера, в спорте всегда нужно поощрять лучших. А в России это игроки «Зенита». По его словам, когда пандемия останется в прошлом, тогда пусть соперники «Зенита» и доказывают обратное. Пока же этой команде просто нет равных.

Также актер отметил, что до пика пандемии еще далеко. По его мнению, тренировки футболистам вряд ли удастся начать уже в мае, как на это сегодня многие рассчитывают, сообщает портал sport-weekend.info.