Жанна Бадоева побывала на вилле, где убили Джанни Версаче

Жанна Бадоева в своем инстаграме написала о последнем путешествии перед карантином. Телеведущая рассказала о съемках в Майами. В городе она была неоднократно, но на вилле Версаче впервые. Villa Casa Casuarina покорила ее с первого взгляда. Путешественницу впечатлила атмосфера и дизайн отеля. Она отметила красоту холла, ресторан и шикарный номер, в котором жил любовник модельера Джанни Версаче.

«Номер, где жил Антонио Д’Амико, почти не изменился с тех времен. Сам номер Джанни Версаче был занят , поэтому не удалось его посмотреть», — написала Бадоева.

Телеведущая сравнила атмосферу виллы с Италией. Жанна поинтересовалась у подписчиков, какое самое яркое впечатление они получили перед карантином. Ответы не замедлили ожидание звезды.

«На 8 Марта успели слетать в Будапешт, очень понравилось», «А мы успели побывать на карнавале в Венеции», «Меня впечатлила поездка по каналам Питера», — поделились поклонники.

Жанна Бадоева давно и много путешествует. Она была телеведущий в программе «Орел и решка», а сейчас ведет программу «Жизнь других» на Первом канале.