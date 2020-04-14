«Она не вписалась бы в кинематограф того времени»: Михалков не стал осуждать Соловей за отъезд в США

По словам режиссера, в своих картинах он бы всегда нашел ей место.

Режиссер Никита Михалков в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявил, что не стоит осуждать знаменитую советскую актрису Елену Соловей за отъезд в США 30 лет назад. Напомним, что актриса была его музой. Она снялась сразу в нескольких его картинах. В том числе в знаменитом советском фильме «Раба любви».

«Я не знаю, на что она рассчитывала в Америке. И рассчитывала ли на что-то с точки зрения актерского дела. Это был прыжок в неизвестность. Но могло случиться так, что проведи она здесь еще 3-4 года и ее отъезд был бы бегством от нищеты, ужаса, невостребованности».

Никита Михалков

«Я думаю, что она не вписалась бы в кинематограф того времени, который был востребован. В моих картинах ей всегда было бы место. Конечно, я бы попытался ее снимать и искал возможность для этого», — заметил он.

больше по теме Елена Соловей рассказала о работе в американском кино и театре По словам актрисы, без работы в США она не сидела.

Как считает режиссер, Елена Соловей тогда поступила правильно.

Сама Елена Соловей заметила, что с радостью бы сейчас приняла предложение сняться в одной из картин Никиты Михалкова.