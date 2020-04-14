Елена Соловей рассказала о работе в американском кино и театре

По словам актрисы, без работы в США она не сидела.

Актриса Елена Соловей в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о съемках в американских фильмах и работе в театре в Америке. Как она отметила, без работы на чужбине она не сидела.

«Композитор Саша Журбин организовал в США театр «Блуждающие звезды». Мой муж Юра, когда об этом узнал, то воскликнул: «Ну кто, если не ты должна там быть!» И я пошла в этот театр, хотя, надо признать, не очень-то этого хотела. В итоге проработала там больше пяти лет».

Елена Соловей

«Они искали на роль в сериале русскую актрису. У меня тогда ни агента, никого не было. И меня без проблем утвердили. Потом меня еще планировал пригласить на главную роль в своей картине известный американский кинорежиссер Джеймс Грэй. Правда, в итоге он нашел американскую актрису и меня не взяли», — вспомнила Елена Соловей.

Кроме того, Елене Соловей удалось сыграть сразу в нескольких американских фильмах. К примеру, в картине «ПМЖ» об эмигрантах и известном американском сериале «Клан Сопрано».