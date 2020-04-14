В Россию из США доставили образец коронавируса для исследований

Борьба с коронавирусом в России набирает обороты. Как передает РИА «Новости», в страну ввезли штамм вируса из Америки, опасный груз прошел через таможню Томска. Частицы вируса будут использоваться для подробных исследований, а также ученые постараются в кратчайшие сроки создать вакцину от болезни.

Образец доставлен в Россию в небольшом флаконе, вес которого составил всего 88 граммов. Хотя с контейнером вес дошел почти до пяти килограммов, ведь для транспортировки коронавируса потребовался специальный термоконтейнер, способный поддерживать температуру от 2 до 8 градусов по шкале Цельсия.

По словам представителей Томской таможни, это второй случай в их истории, когда проводится декларация частиц вируса. Напомним, по официальным данным на 14 апреля, в России зафиксированы 21102 случая заражения коронавирусной инфекцией.