«Я долго не могла принять это решение»: Елена Соловей объяснила, почему уехала в Америку

По словам актрисы, в стране в конце восьмидесятых годов прошлого века была нестабильная обстановка.

Актриса Елена Соловей в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему решила уехать жить вместе с мужем и детьми в США. По ее признанию, в стране в восьмидесятых годах прошлого века была нестабильная обстановка. Было очень тревожное время. И тогда они с супругом решили, что надо уехать.

«Сейчас это, конечно, страшно звучит. Решение принималось непросто. Я долго не могла принять это решение. Но все же это произошло. Дочь только школу закончила. Сыну Паше тогда было 15 лет». Елена Соловей

Как отметила актриса, в родной стране она не видела счастливого будущего для своих детей.

«Какая-то безнадежность была во всем. Многие математики и физики тогда уезжали. Дочь Ира в Америке сразу поступила учиться, Паша пошел в школу», — отметила она.

Елена Соловей заметила, что решение уехать было совместным с мужем.