«Я долго не могла принять это решение»: Елена Соловей объяснила, почему уехала в Америку

Актриса Елена Соловей в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему решила уехать жить вместе с мужем и детьми в США. По ее признанию, в стране в восьмидесятых годах прошлого века была нестабильная обстановка. Было очень тревожное время. И тогда они с супругом решили, что надо уехать.
«Сейчас это, конечно, страшно звучит. Решение принималось непросто. Я долго не могла принять это решение. Но все же это произошло. Дочь только школу закончила. Сыну Паше тогда было 15 лет».
Как отметила актриса, в родной стране она не видела счастливого будущего для своих детей.
«Какая-то безнадежность была во всем. Многие математики и физики тогда уезжали. Дочь Ира в Америке сразу поступила учиться, Паша пошел в школу», — отметила она.
Елена Соловей заметила, что решение уехать было совместным с мужем.
«Супруг Юра первую работу в США получил на ювелирной фабрике. Там работали все художники, которые приезжали в Нью-Йорк из СССР. Я пошла работать на радио. Понимала, что для меня в Союзе актерская карьера закончена. Коллеги вообще не знали, что я уеду. Я за год до отъезда уволилась из театра. Для близких наш отъезд был драмой и трагедией одновременно», — сказала она.