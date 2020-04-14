Случился выкидыш: Кудрявцева вспомнила, как потеряла ребенка от Макарова

48-летняя Лера Кудрявцева в прямом эфире с Тиной Канделаки рассказала о том, что она не с первого раза смогла забеременеть от молодого мужа. Сначала ведущая программы «Секрет на миллион» пыталась сделать все естественным путем, однако все попытки супругов не увенчались успехом. При этом ни светская львица, ни тем более ее возлюбленный не стали отказываться от мечты завести общего малыша. После долгих раздумий избранница хоккеиста Игоря Макарова согласилась на ЭКО. Примечательно, что только третья попытка оказалась удачной. В августе 2018 года знаменитость родила здоровую девочку. Наследницу новоиспеченные родители назвали Машей.

С появлением ребенка Кудрявцева не стала засиживаться в декретном отпуске. Спустя несколько недель после родов она улетела в Сочи — вести конкурс «Новая волна». Никто из окружения знаменитости и не догадывался, какое испытание перенесла Лера за время беременности. В беседе с Тиной избранница спортсмена подметила, что каждый день молила Бога только об одном: выносить будущего ребеночка и хорошо родить.

Когда Машеньке было уже два месяца, а сама Лера постепенно стала возвращаться в привычный ритм жизни — она почувствовала легкое недомогание. Вспоминая те ощущения, Кудрявцева уточнила, что у нее появились боли в спине, тянул живот. Она сразу же записалась на прием к своему гинекологу, который после осмотра удивил телеведущую известием о том, что она снова беременна.

На семейном совете Лера и Игорь решили сохранить ребенка. Однако выносить малыша возлюбленная хоккеиста так и не смогла. У Кудрявцевой случился выкидыш. По ее словам, истощенный организм просто не выдержал подобной нагрузки. Справиться с переживаниями знаменитости помогла ее дочка Маша, которая на тот момент нуждалась в материнской ласке и заботе, а также любимый муж.