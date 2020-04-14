«Вот мы и дома!»: Борис Грачевский забрал молодую жену с ребенком из роддома

Создатель киножурнала «Ералаш» не так давно стал в очередной раз папой.

Режиссер Борис Грачевский, который не так давно в четвертый раз стал отцом, в Instagram поделился снимками, как забирает молодую супругу Екатерину Белоцерковскую из роддома. На кадрах можно увидеть счастливого отца с ребенком на руках.

«Вот мы и дома! Сынок — Филипп! Добро пожаловать!» Борис Грачевский

Отметим, что Борис Грачевский ранее был дважды женат. С первой супругой Галиной они прожили вместе 35 лет. От нее у него сын и дочь. Во второй раз он женился на молодой актрисе Анне Панасенко. Они вместе снимались в одной из серий «Ералаша». От этого союза на свет появилась их дочь Василиса, которой сейчас семь лет.

Кстати, Борису Грачевскому после расставания с Панасенко удалось сохранить прекрасные отношения. К примеру, не так давно Анна вместе с дочкой в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ тепло поздравляла Грачевского с рождением сына. Анна выразила надежду, что сын Филипп будет похож на своего звездного отца, которому сейчас 71 год.