«Я влюбилась!»: Любовь Успенская намекнула на новые отношения

Певица Любовь Успенская в Instagram сделала довольно неожиданное признание. Судя по всему, в ее жизни появился новый мужчина, которого она представит публике в самое ближайшее время.

«Я влюбилась! И почувствовала, что этого мужчину я ждала всю свою жизнь». Любовь Успенская

Интересно, что в хештегах у «королевы русского шансона» появились такие слова, как страсть и надежда.

Отметим, что официально Любовь Успенская состоит в браке с четвертым мужем бизнесменом Александром Плаксиным. Именно от него она родила свою единственную дочь Татьяну, которая не так давно обвинила мать в побоях и истязаниях. Сейчас дочь Успенской находится в Америке, где за ней как раз присматривает отец.

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Кстати, Успенская говорила, что именно муж виноват в ее скандалах с дочкой. Он не уделял ребенку должного внимания и часто настраивал ее против матери. Сейчас она не хочет общаться ни с дочерью, ни с мужем.