Эдита Пьеха поделилась редким кадром своего первого мужа Александра Броневицкого

Певица Эдита Пьеха в Instagram опубликовала редкий кадр своего первого мужа, отца певицы Илоны Броневицкой, основателя и руководителя первого в СССР вокально-инструментального ансамбля «Дружба» Александра Броневицкого.

Напомним, что в браке с ним она была на протяжении двадцати лет – с 1956 по 1976 год. Александр Броневицкий, к сожалению, достаточно рано ушел из жизни. Он умер в 1988 году. Ему было всего 56 лет. Популярный советский композитор скоропостижно скончался в номере своей гостиницы в Нальчике во время гастролей ансамбля «Дружба».

Кстати, позже Эдита Пьеха обвинили его вторую жену в смерти композитора. По ее версии, женщина не пришла вовремя на помощь супругу и закрыла его на ключ в номере. Сама Эдита Пьеха еще дважды после развода с Броневицким выходила замуж. Правда, счастья в этих браках она также не обрела.

Не так давно дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая говорила, что сейчас не видится с мамой из-за пандемии коронавируса. По ее словам, родительница находится с близкими людьми в своем загородном доме.