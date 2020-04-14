«Чтобы перевезти семью в Москву»: Загитова дала необычное объяснение своего спортивного прошлого

17-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не всегда была преуспевающей москвичкой. Когда-то вместе со своей семьей она жила в Ижевске, но целенаправленно двигалась к покорению спортивного Олимпа.

Это было непросто – у девушки практически не было друзей, а вместо школы Алина чаще появлялась на тренировках. Сейчас она пытается наверстать упущенное – находит новых знакомых, общается и усиленно готовится с репетитором к ЕГЭ. В интервью журналу Cosmopolitan Загитова рассказала, зачем она преодолевала тернистый путь и целенаправленно занималась спортом.

«Я не хотела бросать спорт, понимала, ради чего все делаю. Ради медали, а еще, чтобы перевезти семью в Москву. Мы тогда жили не очень хорошо, денег не хватало даже на проезд на автобусе. Каждый день я ездила на тренировки на другой конец Москвы, выходила в семь утра, возвращалась в одиннадцать ночи. С медалями пришел и заработок», — призналась она изданию.

По словам девушки, ей было крайне тяжело тренироваться и выступать в подростковый период, когда у нее неожиданно быстро стали расти конечности. Управлять ими оказалось нереально трудно.

В какой-то момент она даже сбежала с одной из тренировок. Но это была лишь единичная слабость – спорт научил ее жить, преодолевая трудности, и двигаясь вперед несмотря ни на что. Сейчас она мечтает поступить в институт на спортивный менеджмент.