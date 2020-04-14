«Я не могу рожать детей»: певица Анастасия озвучила причину расставания с Юлианом

Певица Анастасия, которая разводится со своим мужем Юлианом, объяснила, почему им не удалось сохранить семью. По ее словам, главная причина кроется в том, что она так и не смогла подарить наследника своему звездному супругу, о котором он так мечтал.

«Я не могу рожать детей. А Юлиан хотел, да и хочет. Суррогатное материнство и усыновление? Я против». Певица Анастасия

При этом Анастасия отметила, что она все-таки верит в воссоединение с Юлианом. Они созваниваются с мужем, и тот признается, что скучает. Сейчас Анастасия очень одинока в четырех стенах на самоизоляции. Юлиан находится в другой квартире. В последнее время они даже не виделись.

Любопытно, что в такой непростой момент Анастасию поддерживает ее мать. При этом женщина рада, что ее дочь рассталась с Юлианом. По словам Анастасии, родительница просто ненавидит мужиков. А вот родители Юлиана, когда он им сообщил о предстоящем разводе, были крайне расстроены. Анастасия им очень нравится, сообщает «СтарХит».