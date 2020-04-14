Американская недвижимость Киркорова и Орбакайте сильно подешевела из-за коронавируса

Промоутер Сергей Лавров заявил, что американская недвижимость поп-короля Филиппа Киркорова и певицы и актрисы Кристины Орбакайте сильно подешевела из-за пандемии.

По его словам, сейчас у звезд нет заработка, а содержание заграничной недвижимости встает в копеечку. Кроме того, им приходится платить ежегодный налог в два процента от рыночной стоимости своего жилья. Если этого не делать, то дома могут быть арестованы и даже выставлены на продажу.

В 2019 году рыночная стоимость виллы Киркорова составляла по оценкам риелторов 4,6 миллиона долларов. Трехкомнатная апартаменты Кристины Орбакайте стоили 2,6 миллиона долларов. Сейчас же цены стали совсем другими. К примеру, особняк Киркорова сразу подешевел на 1,8 миллиона долларов. Цены на недвижимость в Майами рухнули, как заверил Лавров, почти вдвое.

Между тем отец певицы Жанны Фриске Владимир рассказал, что у него много знакомых риелторов в США. По его словам, сейчас они жалуются на отсутствие работы. Рынок недвижимости обвалился и встал. Как он считает, в ближайшее время ситуация вряд ли улучшится, сообщает «Комсомольская правда».