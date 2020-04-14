Знакомая Прилучного и Муцениеце рассказала, на кого оформлена недвижимость в семье

Близкая знакомая актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце рассказала, на кого оформлена недвижимость в звездной семье. Как стало известно, недавно актер избил супругу. Молчать она не стала и рассказала об этом всему миру. Сейчас пара живет раздельно. Как говорила Муцениеце, ее супруг на самоизоляции не просыхал. Он пил практически две недели. Звезда хочет оформить развод, потому что ей надоело терпеть выходки мужа.

Между тем знакомая семьи отметила, что квартира и дом записаны на Прилучного. Причем в свое время Агата с этим не спорила. Она приехала в Москву из Риги. То есть является иностранкой. У нее возникли бы сложности с оформлением недвижимости на себя.

«К тому же все их крупное имущество Паша покупал, получая ипотеку. Естественно, на себя. Выплачивал один ипотечный кредит, брал другой — на очередную покупку». Знакомая Прилучного и Муцениеце

Как считает знакомая семьи, в случае развода Павел Прилучный жену с детьми на улице не оставит. Скорее всего, она с сыном и дочкой будет жить в квартире. Сам Прилучный поселится в доме. Сейчас, как она заверила, именно актер содержит всю семью, сообщает «Комсомольская правда».