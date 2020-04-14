«Мы сидим по домам»: Ксения Корнева рассказала, как пандемия ударила по «Уральским пельменям»

По словам артистки, они сейчас не видятся, потому что живут в разных городах.

Участница шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева заявила, что может считать себя счастливым человеком. Она выступает в творческом коллективе, а также снимается в сериале «Дылда». Кроме того, она получила главную роль в проекте «Корни». Звезда счастлива, что у нее хватает времени и сил все совмещать. От работы она получает удовольствие.

Как отметила Корнева, сейчас из-за пандемии у нее, конечно, не самое лучшее настроение. Выступать «Уральским пельменям» нельзя, хотя зрители скучают без их концертов.

«Мы сидим по домам, еще и живем в разных городах! Но остановились только съемки. Все равно происходят мозговые штурмы, онлайн-сборы, пытаемся что-то придумать удаленно».

Ксения Корнева

Как добавила звезда «Уральских пельменей», она, как и многие граждане России, находится на самоизоляции. Старается лишний раз из дома не выходить. Она считает, что освободившееся время можно и нужно использовать рационально. Есть время остановиться и подумать, как жить дальше, сообщает портал «7 дней».