Карантинные будни: сын Малинина снял харизматичный фильм про своего кота

Жизнь россиян сейчас очень похожа на бытие этих четвероногих.

19-летний сын Александра Малинина Фрол придумал, чем заняться в самоизоляции. Не мудрствуя лукаво, наследник музыканта взял в руки камеру и снял мини-фильм о собственном коте.

Оказалось, что жизнь людей в эпоху эпидемии мало отличается от будней этого четвероногого. Котик поспал, побродил и умылся.

Впрочем, справедливости ради заметим, что далеко не все россияне превращаются в ленивых котиков в самоизоляции. Например, папа Фрола, народный артист Александр Малинин, по-прежнему занимается своим призванием: поет. Правда, теперь он это делает не на сцене, а перед камерой телефона, выкладывая получившиеся видео в личный блог.

Благодаря этому у поклонников музыканта теперь появилась возможность не только слушать его чарующее пение, но и изучать домашние картины Малинина. Здесь все ожидаемо: взору подписчиков артиста предстают святые лики, царь-батюшка и эполеты.