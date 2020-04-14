«Меладзе манипулировал нами»: Анна Седокова нелестно отозвалась о продюсере «ВИА Гры»

Как отметила исполнительница, она не поддерживает теплых отношений с бывшими подругами из группы.

Певица Анна Седокова, которая стала знаменита благодаря своему участию в группе «ВИА Гра», во время общения в прямом эфире Instagram с Ольгой Поляковой рассказала о своей работе в музыкальном коллективе.

По словам Анны Седоковой, они с другими бывшими участницами группы, по сути, объявили друг другу холодную войну. Девушки при встречах мило друг с другом общаются, но в общем-то никогда не созваниваются в обычной жизни. Причем в этом, как она думает, виноват продюсер коллектива Константин Меладзе.

«Костя Меладзе все время жестко манипулировал нами ни как артистками, а как женщинами. Очень сильная манипуляция на уровне: «Кто станет моей музой сегодня?» Анна Седокова

Также Анна Седокова отметила, что сегодня Константин Меладзе уже не так увлечен продвижением группы. Причина кроется в его супруге, певице Вере Брежневой. Она не позволяет супругу поддерживать общение с нынешними солистками коллектива.