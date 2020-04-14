Билан после выступления в Большом театре, где выявили коронавирус, навестил родных

Дима Билан 11 апреля выступил на сцене Большого театра вместе с другими популярными артистами в поддержку врачей, которые спасают людей во время эпидемии. Акция «Мы вместе» прошла без зрителей в зале.

Снимком после концерта артист поделился в личном блоге. Оказалось, что он сразу же отправился навестить своих родственников, включая уже немолодых маму и папу.

«Позавчера после моего выступления в Большом театре для «России 1» заехал к родителям — 20 мин. от меня! Друзья, берегите родных!» — подписал он кадр в Instagram.

В Сети тут же развернулось бурное обсуждение поступка Билана, некоторое подписчики сочли, что таким образом певец подверг риску заражения CoViD-19 своих близких. Тем более, что в Большом театре ранее было выявлено 34 зараженных сотрудника. Однако представители заведения заверили СМИ, что эти люди были отправлены на карантин задолго до концерта. Об этом мы писали ранее.