«Внешних признаков не было»: 34 сотрудника Большого театра заразились коронавирусом

Все отстранены от работы и отправлены в изоляцию.

34-х сотрудников Большого театра временно отстранили от работы и отправили в самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус. Людей протестировали за несколько дней до масштабного концерта «Мы вместе», который организовали здесь в поддержку врачей.

«Никаких внешних признаков (кашля или высокой температуры) ни у кого не было», — сообщили изданию РБК в пресс-службе Большого.

В настоящий момент все выявленные больные наблюдаются дома в режиме карантина.

Напомним, в выступлении приняли участие Дмитрий Певцов, Сергей Гармаш, Константин Хабенский, Николай Расторгуев, Дима Билан, Полина Гагарина, Тамара Гвердцители, Игорь Крутой и другие. Артисты выступали при пустых зрительных залах. Всего в мероприятии задействовали несколько сотен человек. Концерт транслировали по телеканалу «Россия».

Ранее тесты на CoViD-19 дали положительные результаты у артистки Галины Боб (сериал «Деффчата») и певца Стаса Михайлова. У актрисы также болезнь протекает бессимптомно. Единственное физическое изменение, которое она у себя заметила, — это небольшая заложенность носа. Звезда находится дома с двумя детьми и мужем. Тест супруга оказался отрицательным. А вот Стас Михайлов перенес двустороннюю пневмонию.