«Красавица и чемпионка»: Заворотнюк с мужем поздравила Навку с 45-летием

С днем рождения Татьяну Навку поздравили не только коллеги, но и представители отечественного шоу-бизнеса, среди которых Анита Цой, Филипп Киркоров, Анна Семенович, Алика Смехова и певица Жасмин.

К слову, о 45-летии олимпийской чемпионки в танцах на льду не забыл и Евгений Плющенко. Супруг музыкального продюсера Яны Рудковской пожелал имениннице крепкого здоровья и счастья. Особенно приятно фигуристке было прочитать поздравительные строки от заслуженного тренера СССР. Партнерша Романа Костомарова никогда не скрывала, что с большим уважением и любовью относится к Татьяне Тарасовой.

«Танюха, поздравляю! Желаю любви и здоровья! С любовью ТАТ», — обратилась к фигуристке бывшая наставница Алексея Ягудина. «Спасибо, моя любимая Татьяна Анатольевна», — поблагодарила тренера фигуристка.

Примечательно, что с днем рождения олимпийскую чемпионку Игр-2006 в Турине с днем рождения поздравили и Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым. С супругом актрисы из сериала «Моя прекрасная няня» Татьяна Навка выступает в ледовых мюзиклах. Этой зимой фигуристка представила свое новое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». На лед с олимпийской чемпионкой вышла ее пятилетняя дочка Надя Пескова и 17-летняя Алина Загитова.