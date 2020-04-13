«Он больше старик, чем я старушка»: Кудрявцева обличила недостатки молодого мужа

При этом ведущая программы «Секрет на миллион» призналась, что она перестала ссориться с Игорем, как только вышла за него замуж.

48-летняя Лера Кудрявцева не скрывает: с мужем она живет душа в душу. Но несмотря на это, ведущая программы «Секрет на миллион» в беседе с Тиной Канделаки обличила недостатки молодого возлюбленного.

Напомним, светская львица старше своего избранника на шестнадцать лет. Говоря о характере 32-летнего Игоря Макарова, знаменитость уточнила, что он может позволить себе проявить занудство там, где речь заходит о хоккее и каких-то бытовых моментах, связанных непосредственно с домом.

В такие моменты Лера «отселяет» мужа в гостевой домик. По словам телеведущей, в условиях самоизоляции она нуждается в том, чтобы побыть наедине со своими мыслями. Иногда светской львице хочется отдохнуть от супруга, почитать любимую книжку или посмотреть сериал. К причудам возлюбленной Макаров относится с пониманием.

«Вообще-то я люблю взрослых и умных мужчин. Но в браке я их не представляю! Все-таки с возрастом появляется определенная доля занудства. И мой, конечно, иногда нудить! Он даже больше старик, чем я старушка. Бывает, всю ночь не спит… думы думает или игры свои пересматривает. Кстати, а где он сейчас?! А вон, лежит на диване», — успокоила себя Кудрявцева, обнаружив мужа в соседней комнате.

По словам Леры, при знакомстве он покорил ее своей наглостью и напористостью. Игорь сразу же пригласил светскую львицу на ужин, взяв ситуацию под свой контроль.