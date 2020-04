Названа самая популярная песня 2010-х годов

На западе определена самая популярная песня десятилетия 2010–2019 годов. Ею оказалась композиция Happy американского исполнителя Фаррелла Уильямса, передает 7news.com.

Топ составила компания PPL, занимающаяся лицензированием музыки. Композиции оценивались по количеству их трансляций на радио и ТВ. На втором месте рейтинга оказалась песня Rolling In The Deep певицы Адель, на третьем — Moves Like Jagger группы Maroon 5.

Напомним, хит Уильямса был выпущен в 2013 году и четыре недели подряд держался на вершинах британских чартов. Он вошел в саундтрек к мультфильму «Гадкий я – 2» и завоевал кинопремию «Оскар» как лучшая песня к фильму.

Добавим, этот же исполнитель занял четвертую строчку обсуждаемого топа, но уже с композицией Get Lucky, выпущенной совместно с группой Daft Punk. На пятом месте — Джастин Тимберлейк с песней Can’t Stop The Feeling!