«Дед мне не нужен»: Лолита рассекретила своего нового любовника

Жизнь Лолиты постепенно налаживается. Совсем недавно певица переживала расставание со своим пятый мужем Дмитрием Ивановым, который был моложе ее на 11 лет. И вот теперь не без гордости она заявляет — появилась новая любовь.

В том, что певица счастлива, сомневаться не приходится: глаза светятся, настроение на высоте.

«Да, у меня новый мужчина. Но не надо выдавать меня замуж, дайте еще насладиться свободой», — призналась Лолита.

Имя своего возлюбленного «женщина без комплексов» держит в тайне. Но кое-какие подробности все же раскрыла. 13 апреля артистка стала гостьей очередного «утренника» Ольги Бузовой. Во время дневного эфира поющая ведущая задала несколько вопросов Милявской. Естественно, речь шла о личной жизни, а порой даже интимных моментах.

Кривить душой Лолита не привыкла и откровенно призналась, что «не настолько стара, чтобы спать с дедом!». Ее новый мужчина снова моложе — ему 48 лет, самой певице 56.

«Он нормальный чувак, состоялся во всех отношениях. Немного моложе, но дед мне не нужен», — откровенничает певица.

Ее мужчина полная противоположность «попытке номер пять», «человек непубличный и категорический противник того, что называется «шоу-бизнес».

«У него серьезная должность», — только и намекнула артистка.

Судя по всему к серьезной должности прилагается не менее серьезная зарплата. На 14 февраля избранник преподнес певице кольцо с бриллиантом, пишет сайт argumenti.ru.

Ранее певица поделилась видео, на котором президент США Дональд Трамп хвалит талант Лолы. Артистка уточнила, что политик говорит о ее выступлении в его казино в Атлантик-Сити. Однако позже выяснилось, что это не так, сообщает телеканал «360».