«Было весело»: Бондарчук нашла редкое фото с 20-летней Орбакайте в дубленке

На личной страничке в Instagram 51-летняя Светлана Бондарчук поделилась архивным снимком из своей юности. Экс-возлюбленная режиссера и актера нашла в личных архивах редкий кадр с 20-летней Кристиной Орбакайте. На фото дочка Примадонны отечественного шоу-бизнеса позировала в дубленке и с повязкой на голове. На тот момент у наследницы Аллы Борисовны были кудри до плеч. Примечательно, что перед объективом фотокамеры отметились и другие звездные гости четы Бондарчук, среди которых были замечены: Владимир Пресняков-младший и Антон Табаков.

По словам Светланы, этот снимок был сделан почти тридцать лет назад, в 1991 году. Экс-супруга Бондарчука подметила, что ребята заглянули в их с Федором квартиру на Большой Грузинской, чтобы посмотреть на маленького Сережу. Возлюбленная режиссера только-только выписалась из роддома и была очень рада повидаться с друзьями. Модель уточнила, что их крошечную квартирку можно было назвать студией — в ней была только небольшая спальня и общая комната, где они с мужем принимали гостей. При этом ребята вполне могли остаться у них с ночевкой.

«Порой в этой квартире оставались ночевать по 7-8 человек, как мы там умещались, я до сих пор не понимаю, но было весело!! Кристина Орбакайте, Антон Табаков, Володя Пресняков…», — подписала снимок Светлана.

Вспоминая те времена, Бондарчук призналась, что тогда она была абсолютно счастлива. Модель уточнила, что после выписки из роддома она еще не понимала, как это быть мамой, но сразу усвоила, что с рождением первенца ее жизнь круто изменилась. Так, все гости — включая и Кристину Орбакайте — посмотрев на малыша, ушли ужинать в ресторан. А Светлана осталась дома с ребенком.