Меган Маркл и принц Гарри запретили пожарным назвать самолет в честь маленького Арчи

Меган Маркл и принц Гарри не поддержали идею австралийских пожарных присвоить имя Арчи огромному самолету-заправщику 737 Large Air Tanker. Это воздушное судно сыграло ключевую роль в тушении бушевавших недавно в Австралии лесных пожаров.

Власти штата Новый Южный Уэльс обратились к знаменитой чете с предложением запечатлеть на фюзеляже имя наследника знаменитой четы, но родители не согласились на подобный шаг.

Меган и Гарри поблагодарили правительство за «лестное предложение», но вежливо его отклонили, так как Арчи «еще не стал публичным человеком».

И итоге борт получил имя экс-губернатора штата Новый Южный Уэльс Мэри Башир — первой женщины, которая занимала этот пост, пишет сайт радио «КП».

Ранее в Сети появились слухи о возможном разводе герцога и герцогини Сассекских. Но несмотря на домыслы пара продолжает выходить в свет вместе, пишет сайт OA.