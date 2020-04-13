Наталия Штурм спрогнозировала демографический всплеск в мире

Пока власти борются с коронавирусом, задача по улучшению демографической ситуации, которую ставил перед правительством президент, отошла на второй план. Но забывать о продолжении рода не стоит, убеждена певица Наталия Штурм. По ее мнению, вынужденная изоляция как раз поспособствует решению данного вопроса.

«Уверена, в этот год будет демографический всплеск в мире», — поделилась своими мыслями исполнительница.

Такой вывод она делает на основании личного опыта: пока певица в изоляции ее телефон ни на минуту не замолкает от уведомлений.

«Как же хорошо дома. Никто мозг не выносит, не шумит. И только бесконечные уведомления сообщений от попавших в капкан горячих мужчин…» — отметила Наталия.

Не исключено, что «попавшие в капкан» решили начать писать певице не просто так, а учитывая ее откровенный снимок. Артистка решила продемонстрировать свою фигуру и поделилась селфи.

Подписчики певицы отметили ее хорошую форму. Однако нашлись и те, кто осудил Наталию за столь откровенные фото и призвали ее «подумать о сыне», который это все увидит. А некоторые пошли дальше и вовсе посоветовали «завязывать с алкоголем», пишет 5-tv.ru.

Пока ситуация с коронавирусом в стране остается сложной, звезды, как и простые россияне остаются дома. Многие не хотят признавать, что изоляция больно бьет по карману. Тем не менее, решаются постепенно избавляться от имущества.

Наталия Штурм оказалась в списке тех, кто выставил на продажу недвижимость в в Испании и свое свадебное платье. Решила навести порядок в финансах и собственном имуществе, объяснила артистка. За наряд она просит 30 тысяч рублей, пишет сайт Актуальные новости.