Диана Арбенина стала драконом в новом клипе «Ночных снайперов»

Певица Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» презентовали поклонникам новый клип. Это анимационное видео на песню «Рим» и, кстати, коллектив впервые выпускает рисованный ролик на свою композицию.

«Так удивительно: пишешь песню и вообще не предполагаешь, какая судьба ее ждет, — написала Арбенина в Instagram. — В черновике песни «Рим» нет даже намека на мультипликацию. Хотя, кто знает, может, я — автор — не вижу того, что лежит на поверхности».

Анимационный клип создал режиссер Ришат Гильметдинов. По сюжету, рисованная Диана гонится за водным элементалем, пытаясь его поймать. Только это занятие бесполезное — существо может превращаться в дождь, снег, слиться с морем или просто впитаться в землю. Раздраженная певица превращается сначала в огненную комету, потом в дракона, и все заканчивается масштабной битвой двух стихий.

Арбенина призналась, что клип ей понравился, отметив выразительность и иронию, сокрытую в этой работе.