«Остаток помады я съела»: Лиза Арзамасова вспомнила о первом опыте макияжа

Героиня ситкома «Папины дочки» призналась, что стремление к красоте в ней проснулось с самого юного возраста.

Сейчас актриса Лиза Арзамасова стройная красавица с идеальным макияжем. Но в ее биографии, как у любой девушки, были моменты, когда пользоваться косметикой она только училась.

Недавно одним таким случаев актриса ситкома «Папины дочки» поделилась с подписчиками. Арзамасова призналась, что страсть к красоте у нее проснулась в самом юном возрасте. В три года она добралась до маминой косметички и воспользовалась новенькой помадой.

«Мама купила новую помаду. В блестящем тюбике со стразами какой-то ну очень дорогой косметической фирмы. Я не помню, конечно, как мне пришло в голову взять ее и накрасить губы. Кажется, это был первый мой самостоятельный опыт макияжа. В доме был страшный переполох. Не из-за того, что взяла без спроса и губы накрасила, а потому, что остаток помады я съела», — делится жизненным опытом 25-летняя Арзамасова.

Вспоминая тот случай, Лиза признается, что скорее всего не устояла перед манящим запахом изделия. Кстати, родители не ругали кроху за подобную шалость. Как только мама с папой убедились, что с девочкой все в порядке, результат ее усилий был запечатлен на фото, сообщает 5-tv-ru.

Подписчики поблагодарили девушку за веселую историю. Многие отмечают, что позитива в сложившейся сейчас обстановке очень не хватает.

Ранее еще одна героиня сериала «Папины дочки» поделилась с поклонниками своей историей. В отличие от Арзамасовой она не стала углубляться в прошлое, а предалась мечтам о будущем, пишет сайт Актуальные новости.