Во Франции умер актер из комедии «Высокий блондин в черном ботинке»

Эпидемия коронавируса продолжает забирать знаменитостей и звезд шоу-бизнеса. В понедельник, 13 апреля, радиостанция France Info сообщила о смерти актера Мориса Барье. Мужчина скончался в возрасте 87 лет от последствий заражения коронавирусом. По словам племянника артиста, Жереми Манеса, изначально Барье проходил лечение в больнице города Монбар, именно там ему поставили итоговый диагноз, всего пару дней назад.

Похороны состоятся 15 апреля, в городе Семюр-ан-Осуа, на востоке Франции.

За свою карьеру в мире кино Барье снялся более чем в 50 фильмах, а по-настоящему известным он стал в 1972 году после съемок в комедии «Высокий блондин в черном ботинке».

В начале 90-х Барье завязал с кино, отдав предпочтение театру и спустя восемь лет заслужил почетную премию «Мольер» за роль в спектакле «Двенадцать разгневанных мужчин».

Напомним, это уже далеко не первый актер погибший от осложнений из-за коронавируса. Звезда фильмов «Девятые врата» и «Мажестик» Аллен Гарфилд скончался 9 апреля, а чуть ранее, 6 апреля, стало известно о смерти Джея Бенедикта, известного по ролям в картинах «Чужие» и «Темный рыцарь».