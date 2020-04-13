«Предынсультное состояние»: Татьяна Буланова вышла на связь после госпитализации

Татьяна Буланова в 51 год остается активно гастролирующей и популярной певицей. Но 11 апреля стало известно, что артистку экстренно госпитализировали. Она была доставлена в одну из больниц в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что у Татьяны появились проблемы с сердцем. Якобы бригада медиков диагностировала у звезды микроинсульт. Но позже представитель Булановой, Константин Сергеев, поведал, что она проходит обследование.

«Ей сделали МРТ. Диагноз: предынсультное состояние — хоть и звучит достаточно грозно, но он, в принципе, стандартный для таких симптомов. Несколько дней она побудет под наблюдением врачей», — рассказывал он. Позже на связь с журналистами вышла концертный директор артистки, Лариса Рассказова.

«Она в больнице будет еще около недели», — поделилась она новостями. Вышла на связь и сама Татьяна. Она подтвердила, что угроза миновала. Певица рассказала, что у нее были проявления тахикардии, дистонии. «В последние дни меня особенно стала беспокоить эта симптоматика. И я решила все-таки обратиться к врачам. Но никакого инсульта все-таки нет, слава богу», — поведала Буланова.

Напомним, что ранее коллеги были обеспокоены произошедшим. Они переживали за артистку и надеялись, что все обойдется. Отметим, что певица не одинока. У нее есть дети от двух браков. От первого первого мужа у нее есть взрослый сын Александр Тагрин. От второго избранника подрастает 13-летний сын Никита.

Материал был подготовлена на основе данных агентства «РИА Новости» и издания «Московский комсомолец».