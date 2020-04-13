«Влажная маска становится источником инфекции»: эксперт ВОЗ объяснила суть защиты от коронавируса

Хотя эпидемия коронавируса уже несколько месяцев атакует планету, данные о защите от пандемии все еще не точны. Пока одни врачи уверяют, что в целях безопасности нужно постоянно носить маски и перчатки, другие уверенны, что маски следует использовать лишь тем, у кого есть малейшие симптомы заболевания, а для здоровых они бесполезны.

Расставить точки над i решила Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения в России. По словам эксперта, у каждого человека должно быть в запасе несколько масок, однако только от них толка не будет, если игнорировать и другие правила, такие как соблюдение социальной дистанции и регулярное мытье рук. И разумеется, одноразовые маски не стоит носить более двух часов.

«Важно, что маска не должна быть влажной, тогда она сама становится источником инфекции» — объяснила Мелита.

А что же о масках для здоровых людей? По словам Вуйнович, если здоровый человек находится в одном помещении с больным, а также если рядом много людей, то маска необходима. Во всех остальных случаях, например когда вы идете по улице и рядом вообще никого нет — маска не требуется. Однако Мелита также отметила, что социальная дистанция дает лучшую защиту, чем маска, так что не забывайте о спасительных метрах между вами и окружающими людьми. Об этом Вуйнович рассказала во время программы «Воскресный вечер».