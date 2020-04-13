Никас Сафронов продает три свои квартиры в Турции

Художник Никас Сафронов в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал о своей недвижимости в Турции. Оказывается, у него там несколько квартир.

«У меня восемь квартир в Турции, в Алании. Сейчас три из них выставил на продажу. Я покупал их для детей. Мне подарили одну квартиру в Турции за 120 тысяч евро. Но сейчас мне они не очень-то нужны». Никас Сафронов

Как считает художник, сейчас нужно иметь недвижимость в России. «Цена на мою турецкую недвижимость упала до 50 тысяч евро. Клиент появился, который хочет приобрести жилье, но я не могу выехать из-за закрытия границ. Сейчас, конечно, лучше ничего не продавать, потому что рубль падает и ситуация на рынке жилья очень нестабильная», — заявил Никас Сафронов.

По словам художника, из-за наличия квартир за рубежом он привязан именно к этому месту. Приходится все время ездить отдыхать в одну страну, а мир очень большой. «На 120 тысяч евро мой ребенок мог бы всю жизнь путешествовать», — добавил он.