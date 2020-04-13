«У меня осталась 31 тысяча рублей»: Виктор Рыбин пожаловался на безденежье из-за пандемии

Певец Виктор Рыбин в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ пожаловался на безденежье. Всему виной отмена концертов из-за пандемии.
«Мы с женой Наташей находимся в растерянности. Заработков сейчас нет. У меня осталась 31 тысяча рублей. Мы чайники, которые не позаботились о подушке безопасности. У меня хобби, которое жрет все деньги. Теплоход мой все сожрал. Пока в долги не влезли. На хлеб хватит».
Как отметил исполнитель, родственники, зная тяжелое финансовое положение звезд, прислали ему четыре ящика тушенки.
По словам Рыбина, очень подорвал его финансовое положение зал единоборств, который он строил в Долгопрудном. Местные бизнесмены обещали помочь со строительством. «Но наступил 2008 год. Детский спорт стал никому не нужен. Потом муж Наташиной сестры решил его достроить. Он взял кредит в банке. Но пришел 2014 год. В итоге он продал квартиру, чтобы расплатиться с долгами», — заметил Виктор Рыбин.