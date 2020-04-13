«У меня осталась 31 тысяча рублей»: Виктор Рыбин пожаловался на безденежье из-за пандемии

Как отметил музыкант, сейчас у него нет никаких заработков.

Певец Виктор Рыбин в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ пожаловался на безденежье. Всему виной отмена концертов из-за пандемии.

«Мы с женой Наташей находимся в растерянности. Заработков сейчас нет. У меня осталась 31 тысяча рублей. Мы чайники, которые не позаботились о подушке безопасности. У меня хобби, которое жрет все деньги. Теплоход мой все сожрал. Пока в долги не влезли. На хлеб хватит». Виктор Рыбин

Как отметил исполнитель, родственники, зная тяжелое финансовое положение звезд, прислали ему четыре ящика тушенки.

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По словам Рыбина, очень подорвал его финансовое положение зал единоборств, который он строил в Долгопрудном. Местные бизнесмены обещали помочь со строительством. «Но наступил 2008 год. Детский спорт стал никому не нужен. Потом муж Наташиной сестры решил его достроить. Он взял кредит в банке. Но пришел 2014 год. В итоге он продал квартиру, чтобы расплатиться с долгами», — заметил Виктор Рыбин.