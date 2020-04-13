«В Венеции за выход из дома могут посадить в тюрьму»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Лидию Федосееву-Шукшину отвергает семья»
Лера Кудрявцева

Филипп Киркоров распродает одежду из своего знаменитого гардероба

Цены будут заметно снижены для всех желающих.

Филипп Киркоров распродает одежду из своего знаменитого гардероба
Киркоров распродает вещи из своего гардероба/http://globallookpress.com/

Стилист певца Филиппа Киркорова Арсен Айрапетов в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что исполнитель распродает одежду из своего знаменитого гардероба. В нем около миллиона единиц вещей, а также три тысячи пар обуви.

«Сейчас у нас появилось время разгрузить гардероб. Есть возможность отсортировать все. Мы с Филиппом делаем это вместе. Уже шесть дней разбираем гардероб. Еще осталось работы дня на четыре. Потом все это пойдет на продажу. Там вещи брендовые. Продавать будем через онлайн-магазин. Все фотографируем».

Арсен Айрапетов

Как отметил стилист, размер одежды, которая выставляется на продажу, — 52–58. У Киркорова, как известно, высокий рост.

«К примеру, куртку, которая стоила четыре тысячи евро, отдадим за полторы. Она можно сказать неношеная. Думаю, что те, кто понимает толк в брендовой одежде, будут покупать. Филипп Киркоров надеется распродать треть одежды из своего гардероба. Самая дешевая одежда будет стоить семь тысяч рублей. Это джинсы и футболки», — заметил Арсен Айрапетов.

Тэги

Арсен АйрапетовКанал НТВНовости googleпрограмма "Звезды сошлись"Филипп КиркоровФилипп Киркоров последние новости
Loading...