Филипп Киркоров распродает одежду из своего знаменитого гардероба

Стилист певца Филиппа Киркорова Арсен Айрапетов в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что исполнитель распродает одежду из своего знаменитого гардероба. В нем около миллиона единиц вещей, а также три тысячи пар обуви.

«Сейчас у нас появилось время разгрузить гардероб. Есть возможность отсортировать все. Мы с Филиппом делаем это вместе. Уже шесть дней разбираем гардероб. Еще осталось работы дня на четыре. Потом все это пойдет на продажу. Там вещи брендовые. Продавать будем через онлайн-магазин. Все фотографируем». Арсен Айрапетов

Как отметил стилист, размер одежды, которая выставляется на продажу, — 52–58. У Киркорова, как известно, высокий рост.

«К примеру, куртку, которая стоила четыре тысячи евро, отдадим за полторы. Она можно сказать неношеная. Думаю, что те, кто понимает толк в брендовой одежде, будут покупать. Филипп Киркоров надеется распродать треть одежды из своего гардероба. Самая дешевая одежда будет стоить семь тысяч рублей. Это джинсы и футболки», — заметил Арсен Айрапетов.