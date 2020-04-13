Елена Воробей выставила на продажу элитную двухуровневую квартиру в Черногории

Как отметила артистка, пока желающих приобрести недвижимость нет.

Артистка Елена Воробей в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что была вынуждена из-за пандемии выставить на продажу свою элитную недвижимость в Черногории. В этой стране у нее двухуровневая квартира.

«Я купила недвижимость в Черногории, потому что в свое время влюбилась в это место. Сейчас вынуждена продавать. Концерты отменяют. Не знаю, сколько будет у меня вынужденный простой. Осенние гастроли уже отменяют. Просто отбирают залы. Отодвигают выступления на неопределенный срок». Елена Воробей

По словам Елены Воробей, она поздновато выставила недвижимость на продажу. Сейчас никто ей не звонит. В Черногории также все находятся на самоизоляции.

«Квартира красивая. Открывается роскошный вид на бухту. Птицы поют. Огромная двадцатиметровая терраса. Для меня ценность этого жилья в том, что там первые шаги делал мой племянник. Раньше приезжали родители. По соседству живет Регина Дубовицкая, Слава Малежик, Нонна Гришаева. И коммунальные услуги недорогие», — заметила Елена Воробей.