Елена Воробей выставила на продажу элитную двухуровневую квартиру в Черногории

Артистка Елена Воробей в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что была вынуждена из-за пандемии выставить на продажу свою элитную недвижимость в Черногории. В этой стране у нее двухуровневая квартира.
«Я купила недвижимость в Черногории, потому что в свое время влюбилась в это место. Сейчас вынуждена продавать. Концерты отменяют. Не знаю, сколько будет у меня вынужденный простой. Осенние гастроли уже отменяют. Просто отбирают залы. Отодвигают выступления на неопределенный срок».
По словам Елены Воробей, она поздновато выставила недвижимость на продажу. Сейчас никто ей не звонит. В Черногории также все находятся на самоизоляции.
«Квартира красивая. Открывается роскошный вид на бухту. Птицы поют. Огромная двадцатиметровая терраса. Для меня ценность этого жилья в том, что там первые шаги делал мой племянник. Раньше приезжали родители. По соседству живет Регина Дубовицкая, Слава Малежик, Нонна Гришаева. И коммунальные услуги недорогие», — заметила Елена Воробей.