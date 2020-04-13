«Разделены, но вместе»: Боярская, Петров и другие актеры снялись в клипе о самоизоляции

Александр Петров, Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Максим Виторган, Тимур Родригез, Стася Милославская, Аня Чиповская, Андрей Бурковский и другие популярные российские артисты снялись в жизнеутверждающем ролике о самоизоляции. Видео создали актеры «Ленкома», объединившись в творческий союз «Заячий стон».

Клип запущен в Сеть под хештегом #РазделеныНоВместе. Его задача — поддержать моральный дух россиян, соблюдающих условия самоизоляции.

По сюжету люди, находящиеся дома, занимаются обычными делами, делясь с другими чем-то приятным или полезным: водой, едой и средствами гигиены. Есть и юмористические моменты вроде чтения Тимофеем Трибунцевым книги о печенегах и половцах.

«Ребята, @zayachiy_ston («Заячий стон»), спасибо за крутую идею! Желание творить — непобедимо, в любых условиях, вы такие молодцы. Ребята, все кто на видео, крепко обнимаю, надеюсь, что скоро увидимся, обнимемся и крепко пожмем друг другу руки», — написала в личном блоге Лиза Боярская.

«Беспокойные парни из «Заячьего стона» отвлекают нас от чтения книг, просмотра фильмов, прослушивания лекций, созерцания картин, занятий йогой и спортом и просто медитаций. Мы же про это, а не жрать-спать, правда? И напоминают, что мы такие хорошие и возвышенные не по одному, а все вместе! Вот и меня позвали — я и пошел. Вернее — остался», — поделился эмоциями Максим Виторган.