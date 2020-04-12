Анна Седокова показала, чем занимается дома на самоизоляции

Анна Седакова находится на домашней самоизоляции с детьми в Москве. В своем «Инстаграме» певица описала чувства от прибывания дома. Анна отметила, что это время дано нам всем, чтобы провести его с близкими. В режиме постоянных съемок и концертов артистка стала мало уделять внимание детям, в особенности своему сыну Гектору, которому посветила пост в социальной сети.

«Смотрю в счастливые глаза Гектора и понимаю, что он обязательно меня вылечит, сразу за миньоном и плюшевым медведем», — написала артистка.

Певица отмечает, что именно сейчас у нее появилось время самостоятельно заняться воспитанием малыша. Она читает с ним книги, решает задачи на логику, играет по вечерам и счастлива, что ребенок чувствует ее материнскую любовь и заботу. Поклонники Анны сразу оценили фотографию, на которой мама и сын играют в больницу.

«Наслаждайтесь и цените это время», «Вы столько внимания уделяете детям, это важно», «Какие точные слова! Начинаем понимать, в чем смысл жизни! Мы все изменимся после коронавируса», — поблагодарили за пост и согласились с Анной подписчики.

Напомним, у Анны Седоковой три ребенка от разных отцов. Последнего сына Гектора певица родила от бизнесмена Артема Комарова, с которым она рассталась за несколько месяцев до появления малыша.