Аршавин был замечен в бане в компании новой подруги

В Сети опубликовали свежий видеоролик, на котором 38-летний Андрей Аршавин был запечатлен с новой спутницей по имени Габриэла, об этом сообщает «СтарХит». Как выяснилось, футболист провел уикенд в бане со своей подругой. О том, чем занимается девушка спортсмена журналистам ничего не известно. Примечательно, что бывший возлюбленный Юлии Барановской предпочитает хранить молчание там, где речь заходит о его романах.

больше по теме Аршавина заметили с новой девушкой на прогулке в центре Москвы Три года назад именитый футболист развелся с супругой – журналисткой Алисой Казьминой.

В Instagram футболист публикует исключительно личные снимки, фото со старшими наследниками и видеоотчеты своих тренировок. Репортеры светского издания не стали указывать, кто именно стал автором свежих кадров с участием Аршавина и его подруги. Напомним, что не так давно Андрей разошелся со своей женой Алисой Казьминой. Девушка подарила ему дочь Есеню. В феврале крохе исполнилось три годика. Однако даже появление общего ребенка не смогло спасти брак спортсмена.

Примечательно, что после развода Аршавин возобновил общение с отпрысками от Барановской. Андрей ушел из семьи, когда Юлия находилась в интересном положении. И именно младший из наследников телеведущей — семилетний Арсений проявил интерес к футболу. Мальчик занимается в детской академии «Барселона». У Барановской также есть четырнадцатилетний сын Артем и двенадцатилетняя дочка Яна.

Ранее соведущая Александра Гордона в программе «Мужское/Женское» на Первом канале прокомментировала слухи о возможном воссоединении с отцом ее детей. По словам Юлии, пусть Аршавин и решил наладить общение с отпрысками, чему она безусловно рада, но на их отношениях это никак не отразиться.