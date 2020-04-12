Ушел из жизни критик Александр Тимофеевский-младший

В субботу об этом сообщила писательница Татьяна Толстая.

Александр Александрович Тимофеевский-младший ушел из жизни на 61 году жизни. Об этом 11 апреля сообщила писательница Татьяна Толстая на своей странице в «Фейсбуке».

«Друзья. Случилось ужастное. Шура Тимофеевский, любимейший из любимейших, умер. Только что», — написала Татьяна.

О причине смерти в посте не сообщается.

Напомним краткую биографию медиакритика.

Александр Александрович Тимофеевский родился 14 августа 1958 года в Москве. Учился во ВГИКе с 1980 по 1985 годы на киноведческом факультете. Был обозревателем в газете «Московские новости», в журнале «Столица»; советником генерального директора Издательского дома «Коммерсантъ».

Является одним из создателей (1997) и колумнистом газеты «Русский телеграф». Работал шеф-редактором общественно-политического и литературного журнала «Русская жизнь». Его статьи выходили в журналах «Искусство кино», «Московский наблюдатель», «Сеанс», «Столица» и других изданиях. В 1987 медиакритик получил премию СК СССР за статью «Простенькая история в богатой аранжировке».