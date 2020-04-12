«Дай бог здоровья! Держись»: Савельева отреагировала на госпитализацию Васильева

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев находится в Коммунарке. Об этом сам историк моды сообщил верным почитателям. По словам соведущего Эвелины Хромченко, еще в прошлое воскресенье, 5 апреля он почувствовал легкое недомогание. Сначала появился кашель, а потом начала расти и температура. Узнав о состоянии коллеги 58-летняя Арина Шарапова тут же связалась с Еленой Малышевой, которая в свою очередь не теряя времени вызвала для историка моды бригаду «скорой помощи». Несмотря на то, что сам Васильев категорически отказывался ехать в больницу, считая, что нет ничего лучше домашнего ухода, врачи все-таки настояли на госпитализации.

Ведущий программы «Модный приговор» уточнил, что сейчас его температура держится в пределах нормы — 36,6. Чувствует он себя хорошо и мечтает поскорее вернуться на съемочную площадку. Однако об этом телеведущему пока придется забыть. По прогнозам докторов, Александр проведет под их наблюдением еще как минимум неделю, а дальше все будет зависеть от результатов анализа на CoViD-19.

Близкие друзья и коллеги историка моды тем времени желают ему скорейшего выздоровления. Так, Александра Васильева поддержали: экс-солистка группы «Фабрика» — 36-летняя Саша Савельева, украинская исполнительница Лолита Милявская, ведущая программы «Человек-невидимка» Эвелина Бледанс и Настасья Самбурская.