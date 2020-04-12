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«Мечта всей жизни»: Навка заявила о новом грандиозном проекте на льду

Его она намерена воплотить уже в ближайшее время.

«Мечта всей жизни»: Навка заявила о новом грандиозном проекте на льду
Татьяна Навка. Фото: Global look press

Татьяна Навка сделала оптимистичное и радостное для многих заявление. Олимпийская чемпионка заявила, что верит в скорое избавление планеты от эпидемии. Благодаря чему у нее появится возможность выступить с новым проектом. В ближайшем будущем она намерена поставить «Лебединое озеро».

«Это мечта всей моей жизни, которую не удалось воплотить в спорте, поскольку мой партнер на льду не захотел быть в роли принца (подозреваю, что хотел стать сразу королем). Давно я к этому шла, и теперь это не просто в программе или кусочек выступления, а целый спектакль – балет на льду!» — сообщила она.

В музыку Петра Чайковского она планирует вдохнуть «немного современности», также будут написаны новые композиции и сценарий.

«Уверена, что этот спектакль увлечет всех от мала до велика, и классика русского балета на льду заиграет новыми гранями и станет еще более интригующим, чарующим и прекрасным искусством!» — сказала Татьяна.

Билеты на ее спектакль уже в продаже.

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