«Я очень взволнован»: Артем Анчуков прокомментировал состояние Булановой

Актер Артем Анчуков, ставший известным после выхода сериалов «Рая знает все!» и «Мажор-3», рассказал журналистам о состоянии Татьяны Булановой. Они много лет дружат, поэтому певица поделилась с артистом своими проблемами.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Буланова попала в клинику с подозрением на инсульт. Пока эти новости не получили официального подтверждения. Между тем, Анчуков заявил, что звезда действительно находится в больнице, но вот инсульт это или нет сказать не может. Дело в том, что Татьяна Буланова хоть и пожаловалась ему на здоровье и рассказала о своей госпитализации, диагнозом делиться не стала.

«Я очень взволнован, как и многие. Знаю, что сейчас она, слава Богу, в сознании. В настоящее время находится в больнице, на связи», — рассказал он 5-tv.ru.

Татьяна сообщила другу, что обратилась к докторам вовремя. Известно, что в последнее время у певицы был напряженный гастрольный график, который мог негативно сказаться на здоровье. Иногда, по словам Анчукова, у нее повышалось давление.

Также друг Булановой обратился через СМИ к поклонникам звезды, призвав людей молиться о ее здравии.