Бывший солист группы «На-На» Валерий Юрин поделился подробностями драки со своим участием

Артист сделал девушке комплимент в магазине и на него набросился ее бойфренд с кулаками.

Бывший солист группы «На-На», который выступал в составе коллектива с 1989 по 1992 год, Валерий Юрин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ поделился подробностями драки со своим участием. Несколько дней назад у него случился конфликт с молодым человеком в одном из магазинов столицы. Сейчас у Юрина сотрясение мозга и сломан мизинец на руке.

«Я сделал девушке комплимент, а это не понравилось ее бойфренду. Он сразу набросился на меня с кулаками. Он меня бил, а я отбивался. Со мной друг был. Мы и подраться-то, как следует не успели. Охранники быстро подоспели и разняли нас». Валерий Юрин

Как отметил Юрин, несколько лет назад у него было предынсультное состояние. Отнялись рука и нога. Сейчас ему вообще нельзя делать резких движений.

Как добавил бывший солист группы «На-На», он не был настроен на драку. «Этот парень просто себя почувствовал хозяином района. Так себя вести нельзя», — сказал Юрин.