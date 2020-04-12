Александр Ширвиндт признался, что нарушил режим самоизоляции

Актер, которому уже 85 лет, вышел на улицу в период пандемии.

Актер и режиссер Александр Ширвиндт в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ признался, что нарушил режим самоизоляции. Он сходил на работу, хотя 85-летнему актеру, как никому другому сейчас нужно беречь себя.

«Страшно, конечно, выходить на улицу. Но у нас такая профессия. Мы все собираемся в тяжелой ситуации. Я ем лимончики и шпроты. Надеюсь, что все со мной будет хорошо». Александр Ширвиндт

Телеведущий Александр Олешко, который также не смог усидеть дома во время карантина, заявил, что артисты как солдаты. Идут и выступают для зрителей в режиме онлайн. «Кто-то должен людям дарить надежду. Нам, конечно, тоже страшно. Передвигаемся малыми группами. От окопа до окопа», — сказал Александр Олешко.

А вот актер и телеведущий Леонид Ярмольник рассказал, что старается сидеть дома. «С внуками время провожу, книги читаю. Мне всегда не хватало времени на себя, а сейчас его с достатком. Я считаю, что общая беда должна сплотить людей», — отметил Леонид Ярмольник.