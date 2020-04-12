Артист из команды Евгения Петросяна признался, что любит выпить

Артист из команды юмориста Евгения Петросяна 46-летний Александр Морозов едва не умер от внутреннего кровотечения. Об этом было сказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Врачам пришлось вытаскивать артиста буквально с того света, за что он им, безусловно, очень благодарен. У него давние проблемы с алкоголем.

«Я упал в обморок в своей квартире в Звенигороде. Когда очухался, то понял, что это было со мной что-то страшное. Я понял, что прогулялся по краешку пропасти из-за неправильного питания и употребления алкоголя. У меня просто открылась язва желудка. Врачи сказали, что надо закусывать, когда пьешь». Александр Морозов

Как отметил Александр Морозов, от верной смерти его спас Петросян. Именно так звали хирурга, который делал ему операцию.

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«Сейчас, конечно, пришлось завязать с алкогольными напитками. Но баночку пива в охоточку все-таки могу себе позволить. Я же сам родом из Самары. Мы там в свое время пили пиво канистрами», — заметил Александр Морозов.