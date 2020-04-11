51-летняя Татьяна Буланова экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге

Татьяна Буланова в 51 год продолжает выступать на сцене и вести активный образ жизни. Однако 11 апреля появилась информация, что певица попала в больницу. По данным «Известий», артистка была госпитализирована в Санкт-Петербурге. Сообщается, что у Булановой возникли проблемы с сердцем, поэтому ей понадобилась помощь врачей. Пока эту информацию не подтвердили ни родственники, ни представители звезды.

Как стало известно «Пятому каналу», Буланова находится в сознании. Ей будет проведено полное обследование. По предварительной информации, у певицы медики подозревают инсульт. Напомним, что артистка дважды была замужем. От первого первого мужа у нее есть взрослый сын Александр Тагрин. От второго избранника подрастает 13-летний сын Никита. Не так давно в передаче «Ты не поверишь» Татьяна Ивановна призналась, что ее сердце занято. Она поведала, что встречается с бизнесменом, но его имя оставила в тайне.

К слову, в столь зрелом возрасте артистка выглядит очень молодо. В последние месяцы на проблемы со здоровьем Буланова публично не жаловалась. Поклонники обеспокоены госпитализацией звезды. Они надеются, что все обошлось и певицу скоро выпишут из больницы.