Светлана Сурганова показала эксклюзивные кадры встречи с космонавтами

В своем инстаграме певица Светлана Сурганова опубликовала видео, на котором она поздравляет с наступающим Днем космонавтики всех, кто связан с космосом и авиацией.

«Глубокоуважаемые космонавты, хочу пожелать всем, кто остается на земле, чтобы вас вдохновляли небеса, а тем, кто в небе, чтобы вас на земле ждали люди, которые любят и ждут вас на земле! Мирного неба нам всем!» — сказала певица в своем обращении.

Артистка назвала пост эксклюзивным, потому как на нем есть архивные кадры встречи с космонавтами. Это сразу же оценили многие подписчики звезды.

«Спасибо за эксклюзив. Теперь улыбка не сойдет с лица, но даже и не хочется, чтобы сходила», — написал один из поклонников артистки.

Подписчики артистки поддержали Светлану в ее поздравлении и отметили доброту и искренность рок-певицы.